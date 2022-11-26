Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на торги

РБК: тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге продадут на аукционе

close
100%
Andrew Shiva/Wikimedia

Участок и здания на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, где находился следственный изолятор «Кресты», передадут государственной компании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи на аукционе. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время комплекс находится под управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в бессрочном пользовании у колонии-поселения №8 управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Когда участок и здание передадут госкомпании, право ФСИН на изолятор будет прекращено. В настоящее время в «Дом.РФ» идет работа по приему объекта, ведется анализ технической документации и изучение инфраструктуры.

«Кресты» расположены на набережной Невы, основную часть комплекса занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов.

Ранее сообщалось, что на Украине продали первую тюрьму за $13,8 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть