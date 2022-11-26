Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на торги

Участок и здания на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, где находился следственный изолятор «Кресты», передадут государственной компании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи на аукционе. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время комплекс находится под управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в бессрочном пользовании у колонии-поселения №8 управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Когда участок и здание передадут госкомпании, право ФСИН на изолятор будет прекращено. В настоящее время в «Дом.РФ» идет работа по приему объекта, ведется анализ технической документации и изучение инфраструктуры.

«Кресты» расположены на набережной Невы, основную часть комплекса занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов.

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