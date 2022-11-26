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Великобритания планирует построить малые ядерные реакторы для отказа от газоэлектростанций

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Соединенном Королевстве министры завершают разработку планов поддержки новых малых ядерных реакторов в рамках стратегии по поэтапному отказу от газовых электростанций и декарбонизации электроснабжения страны. Об этом написала газета The Times со ссылкой на сообщение источников в правительстве Великобритании.

По словам собеседников издания, государственный секретарь по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шаппс 29 ноября должен объявить о предложениях по созданию структуры под названием Great British Nuclear (GBN).

Предполагается, что GBN поручат развитие сетей из 20-30 малых модульных реакторов. Их значительно дешевле построить в отличие от полноценных реакторов, и каждый сможет обеспечить электроэнергией миллион домов. Построит устройства компания Rolls-Royce.

Однако существует риск срыва этих планов из-за проблем с финансированием. По данным The Times, только подготовительные работы по строительству обойдутся в £500 млн ($605 млн).

Во второй половине октября в МИД Великобритании сообщили о решении правительства страны вести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2023 года.

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