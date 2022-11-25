Bloomberg: ЕС собирается возобновить переговоры о потолке цен на нефть из РФ 25 ноября

Евросоюз (ЕС) вечером 25 ноября собирается возобновить переговоры о потолке цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, дипломаты ЕС встретятся в пятницу вечером, чтобы обсудить окончательное решение по уровню цен, ограничивающему экспорт российской нефти. Из-за срочности дипломаты надеются договориться о полотке цен уже сегодня, поскольку санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря.

Собеседники агентства заявляют, что члены ЕС также обсуждают в качестве потенциального компромисса включение регулярного пересмотра цен на российскую нефть.

Во время предыдущих обсуждений потолка Польша возражала против предложения исполнительной власти ЕС установить лимит на нефть из РФ в $65 за баррель, заявляя, что это слишком хорошая цена для России. Другие страны ЕС, в том числе Греция, не хотят опускаться ниже этого уровня, говорится в материале.

Как считает вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, слишком высокий ценовой потолок не очень выгоден.

По его словам, нефть является самым главным источником дохода для бюджета РФ, поэтому для ЕС очень важно, чтобы это ограничение действительно повлияло на военные способности России.

Ранее издание Postimees писало, что министры энергетики стран ЕС в очередной раз не смогли договориться по поводу введения предельных цен на нефть и газ из России, что говорит о провале плана.