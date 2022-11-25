Страны Евросоюза договорились исключить российский газ из механизма совместных закупок

Министры энергетики стран Европейского союза (ЕС) договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Их объем в 2023 году должен составить не менее 15% от суммарной вместимости газохранилищ государств-членов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

«Страны ЕС обязаны приобретать через этот механизм (совместных закупок топлива — «Газета.Ru») 15 процентов всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году. Государства-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в материале.

Механизм совместных закупок подразумевает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации хотя бы в одном государстве Евросоюза (ЕС) местные власти получат возможность приобрести газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию.

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках», — уточняется в заявлении ЕК.

22 ноября еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила о предложении Еврокомиссии (ЕК) ввести лимит цены для месячного фьючерса на газ по индексу нидерландского хаба TTF в размере €275 за МВт/ч, или $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу. Выше этого уровня сделки проходить не смогут.