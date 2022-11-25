Rzeczpospolita: около половины поляков будут экономить на праздновании Рождества

Почти половина жителей Польши намерены экономить на праздновании Рождества. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на циклическое исследование поведения потребителей Barometr Providenta.

В материале сказано, что поляки в этом году потратят на Рождество в среднем 1259 злотых (около $280 на человека), что на 30% больше, чем в прошлом году.

«Хотя из-за инфляции на праздники мы потратим больше, тем не менее мы купим меньше», — уточняет газета.

Отмечается, что около половины граждан Польши будут покупать все, что им нужно, однако ограничатся самыми дешевыми продуктами.

По данным исследования, 36,6% респондентов намерены потратить на организацию рождественских праздников 1-2 тысячи злотых ($222-444), 4,4% потратят 500-999 злотых ($111-222), 19% — до 500 злотых ($111) и 20% — более 2 тысяч злотых ($4454).

В исследовании Barometr Providenta также указано, что поляки намерены экономить на рождественских подарках.

Ранее газета Times писала, что почти 60% британцев сократят расходы на рождественские подарки из-за экономического кризиса. По данным опроса банка Barclays, почти 60% жителей Британии урежут траты на подарки, а 44% будут экономить на приготовлении праздничных блюд и напитков.