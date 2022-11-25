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Rzeczpospolita: около половины поляков будут экономить на праздновании Рождества

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Почти половина жителей Польши намерены экономить на праздновании Рождества. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на циклическое исследование поведения потребителей Barometr Providenta.

В материале сказано, что поляки в этом году потратят на Рождество в среднем 1259 злотых (около $280 на человека), что на 30% больше, чем в прошлом году.

«Хотя из-за инфляции на праздники мы потратим больше, тем не менее мы купим меньше», — уточняет газета.

Отмечается, что около половины граждан Польши будут покупать все, что им нужно, однако ограничатся самыми дешевыми продуктами.

По данным исследования, 36,6% респондентов намерены потратить на организацию рождественских праздников 1-2 тысячи злотых ($222-444), 4,4% потратят 500-999 злотых ($111-222), 19% — до 500 злотых ($111) и 20% — более 2 тысяч злотых ($4454).

В исследовании Barometr Providenta также указано, что поляки намерены экономить на рождественских подарках.

Ранее газета Times писала, что почти 60% британцев сократят расходы на рождественские подарки из-за экономического кризиса. По данным опроса банка Barclays, почти 60% жителей Британии урежут траты на подарки, а 44% будут экономить на приготовлении праздничных блюд и напитков.

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