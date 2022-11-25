В Японии заявили о необходимости исключить «Сахалин-2» из потолка цен на нефть

Проект «Сахалин-2» необходимо вывести из-под действия предельных цен на нефть ради обеспечения поставок сжиженного природного газа потребителям. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

«Мы изложили нашу точку зрения партнерам по Группе семи. И США, и ЕС признали, что «Сахалин-2» не попадает под политику потолка цен на нефть», — отметил Нисимура.

По его словам, такое решение важно для того, чтобы проект работал бесперебойно и поставлял энергоресурсы потребителям.

24 ноября президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с главой американского Минфина Джанет Йеллен введение потолка цен на российскую нефть. По словам американского лидера, данный вопрос остается в повестке.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки введения потолка цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям. Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили попытки западных стран ввести ограничения на стоимость нефти из РФ.