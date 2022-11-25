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«Известия»: Росфинмониторинг предупредил россиян о рисках покупки акций Meta*

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Global Look Press

В Росфинмониторинге рассказали газете «Известия», в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за покупки акций Meta.

В ведомстве указали, что признание Meta Platforms экстремистской организацией и запрет ее деятельности в России означает, что отечественные финансовые организации обязаны заморозить деньги и прочие активы этой компании. Это не касается доступа пользователей к продуктам Meta.

Уголовная ответственность по статье 282.3 УК «Финансирование экстремистской деятельности» может грозить, если гражданин переведет деньги Meta или другой организации, включенной в перечень экстремистских.

В случае покупки акций Meta при их дополнительной эмиссии инвестора можно привлечь к ответственности, так как в этом случае деньги напрямую поступают в компанию. Уголовное наказание для владельцев «старых» бумаг, как пояснили юристы в беседе с изданием, маловероятно.

Ранее в Центробанке допустили уголовные риски для держателей акций Meta.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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