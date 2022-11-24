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Силуанов: Минфин может сохранить налогообложение работающих за границей по ставке 13%

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия1», что Минфин склоняется к сохранению налогообложения работающих за границей граждан России по ставке для резидентов 13%.

«Мы предусматриваем о том, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13%», — сказал он.

Ранее в российском министерстве финансов предложили законодательно закрепить обязательство для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в России.

Отмечалось, что россияне, которые находятся за границей более 183 дней в году, теряют налоговое резидентство РФ. Норма, которую предлагали в Минфине, снимала вопросы с налогообложением их доходов, полученных в российских компаниях.

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