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Reuters: Байден заявил об актуальности темы введения потолка цен на нефть из РФ

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с главой американского Минфина Джанет Йеллен введение потолка цен на российскую нефть, пишет агентство Reuters.

По словам американского лидера, данный вопрос остается в повестке.

«Это в игре», — сказал он журналистам.

Журналист агентства Bloomberg Джош Уингров в своем Twitter предположил, что американский президент имел в виду, что переговоры об ограничении цен на российскую нефть все еще «в игре».

Ранее сообщалось, что министры энергетики ЕС согласовали принципы совместных закупок газа.

Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям.

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