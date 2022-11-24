Президент РФ Владимир Путин призвал не копировать зарубежные ИТ-решения, а «предлагать свои подходы». Об этом он сообщил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ), передает ТАСС.

По мнению Путина, необходимо изучать зарубежный опыт, но не «слепо копировать», а предлагать «свои, оригинальные подходы».

«Только так мы сможем построить действительно новую, высокотехнологичную экономику. Техноэкономику», — считает он.

Ранее Путин на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey поручил правительству разработать и утвердить новый федеральный проект развития робототехники в России.

Он указал на то, что Россия сейчас сильно отстает в области внедрения промышленных роботов.

Путин также поручил кабмину определить необходимые меры государственной поддержки и механизм финансирования разработок для их внедрения.