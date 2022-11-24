Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Путин призвал не копировать зарубежные ИТ-решения, а «предлагать свои подходы»

Президент РФ Владимир Путин призвал не копировать зарубежные ИТ-решения, а «предлагать свои подходы». Об этом он сообщил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ), передает ТАСС.

По мнению Путина, необходимо изучать зарубежный опыт, но не «слепо копировать», а предлагать «свои, оригинальные подходы».

«Только так мы сможем построить действительно новую, высокотехнологичную экономику. Техноэкономику», — считает он.

Ранее Путин на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey поручил правительству разработать и утвердить новый федеральный проект развития робототехники в России.

Он указал на то, что Россия сейчас сильно отстает в области внедрения промышленных роботов.

Путин также поручил кабмину определить необходимые меры государственной поддержки и механизм финансирования разработок для их внедрения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть