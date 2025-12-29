Размер шрифта
Российский боевой лазер LazerBuzz впервые поразил FPV-дрон в километре от себя

Павел Лисицын/РИА Новости

Российская лазерная система защиты от FPV-дронов под названием LazerBuzz, созданная в рамках проекта «Посох», во время испытаний впервые поразила беспилотник на дистанции 1 км. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике.

Собеседник агентства отметил, что ранее дальность работы установки составляла 700 м. Разработчики пояснили, чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и можно уничтожить больше потенциальных целей.

Увеличение дальности удара удалось достичь благодаря модернизации системы. Кроме того, была проведена оптимизация программных алгоритмов. В дальнейшем планируется продолжить совершенствовать систему.

В компании сообщили, что во время испытаний LazerBuzz смог успешно поразить батарею и другие детали беспилотника. В результате аппарат загорелся и упал на землю.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на значительное сокращение срока службы беспилотников. По его словам, если раньше тяжелый дрон типа «Баба-яга» мог совершать по 100 вылетов, то сейчас всего 10-15. «Серж Марко» отметил, что на БПЛА украинской армии ведется охота: они уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут.

Ранее эксперт назвал преимущества лазерного оружия в борьбе с БПЛА.

