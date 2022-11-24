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СТК: поставки нефти из РФ в Словакию прерваны из-за проблем с электричеством

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Bernadett Szabo/Reuters

Поставки нефти из РФ в Словакию по нефтепроводу «Дружба» прерваны из-за проблем с электричеством, сообщает словацкий телеканал СТК.

«Согласно оперативной информации, по причине сбоев с электроэнергией прерваны поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» с Украины в Словакию. Нарушение поставок нефти в Чехию не произошло в связи с достаточным объемом оперативных запасов, находящихся в Словакии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN приступил к ремонту поврежденной нитки трубопровода.

Как указал оператор, цель работ заключается в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья.

Компания добавила, что минувшей ночью нефтепровод чистили от оставшейся в нем нефти, «что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности». Одновременно осуществляется «анализ, связанный с установлением причин происшествия».

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