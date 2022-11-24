Путин: потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки введения потолка цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили попытки западных стран ввести ограничения на стоимость нефти из РФ.

«Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», — сказано в сообщении.

Также в пресс-релизе указано, что Путин и ас-Судани положительно оценили совместную работу в рамках «ОПЕК плюс», которая позволяет обеспечивать стабильность мирового рынка нефти.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ остановит поставки нефти в страны, которые решат присоединиться к введению потолка цен на российскую нефть.