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Путин: потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки введения потолка цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили попытки западных стран ввести ограничения на стоимость нефти из РФ.

«Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», — сказано в сообщении.

Также в пресс-релизе указано, что Путин и ас-Судани положительно оценили совместную работу в рамках «ОПЕК плюс», которая позволяет обеспечивать стабильность мирового рынка нефти.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ остановит поставки нефти в страны, которые решат присоединиться к введению потолка цен на российскую нефть.

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