ЕК призвала страны ЕС направить Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС заявила, что Еврокомиссия (ЕК) призвала страны Евросоюза (ЕС) в массовом порядке направлять Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы.

«Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине», — сказала она.

Еврокомиссар добавила, что приоритетными поставками являются высоковольтные трансформаторы и генераторы. По ее словам, Еврокомиссия поможет доставить их в конкретные регионы страны.

Кроме этого, глава Минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела рассказал, что в начале встречи в онлайн режиме выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко, который рассказал «о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны».

Ранее сообщалось, что в связи с ракетными ударами Украина в экстренном порядке запросила у Запада поставки высоковольтного оборудования.