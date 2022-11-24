АТОР: Мальдивы с 1 января повысят налоговую ставку на туризм с 12 до 16%

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что власти Мальдив приняли решение повысить налоговую ставку на товары и услуги для туризма (TGST) на четыре процентных пункта — с 12 до 16%. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Отмечается, что президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохамед Солих утвердил поправку в налоговое законодательство страны. Таким образом, после вступления в силу поправки 1 января следующего года мальдивские отели, гостиницы, гостевые дома, принимающие и транспортные компании пересмотрят ценовую политику.

В Ассоциации мальдивских туристических агентств и туроператоров (MATATO) назвали решение местных властей поспешным и внезапным. По мнению представителей туристической отрасли, если в январе в 2023 году страна увеличит налоги в сфере туризма, то этот сектор может «серьезно пострадать».

«Налог будет выше, чем у конкурентов, поэтому существует вероятность потери некоторых рынков», — опасаются специалисты.

Ранее сообщалось, что в 2022 году среди граждан России стал наиболее востребованным направлением медицинский туризм.