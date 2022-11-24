Министр энергетики Польши Москва назвала «шуткой» предложение ЕК о потолке цены на газ

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявил, что Варшава считает шуткой предложение Европейской комиссии ввести потолок цен на газ, передает ТАСС.

По ее словам, к этому предложению сложно относиться серьезно. При этом Москва добавила, что во время обсуждения введения потолка цен на газ многие страны выступали не за это.

«Предлагаемая там цена недопустима, так как она выше, чем текущие цены на рынке», — сказала польский министр.

Она подчеркнула, что Польша хочет решить проблему цены импортного газа, который уже куплен. Москва высказала мнение, что никто из стран Евросоюза не поддержит предложение ЕК, отметив, что «это даже не начало дискуссии».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назвали анекдотом предложение ЕК по потолку цен на газ из РФ в €275 за мегаватт-час. По данным газеты Financial Times, трейдеры могут понести дополнительные убытки в $33 млрд, так как в случае введения потолка цен столкнутся с 80% ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.