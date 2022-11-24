Алкогольные компании в России расширили выпуск виски на фоне ухода западных организаций

На рынке виски в России начала обостряться конкуренция, где из-за ухода западных компаний освободилась ниша в 1,5-2 млн дал. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Свои бренды виски запускает крупный производитель водки Алкогольная сибирская группа (АСГ). Она займется его выпуском на заводе «Омсквинпром». Кроме того, лицензия на производство уже получена, поэтому пока идет процесс ожидания поставок дистиллятов из Шотландии и Армении. Разлив же планируется уже в декабре.

Участники рынка посчитали, что производство виски в России в период с января по октябрь 2022 года выросло практически на четверть (24%), до 2,85 млн дал по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом основным конкурентом АСГ считается ГК «Руст» (водки «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.), которая ранее уже выпускала напиток в Шотландии.

Эксперты рынка добавили, что в массовом сегменте российский виски уже хорошо представлен. При этом скоро начнется борьба за потребителя среди новых марок. Кроме того, продажи будут зависеть от узнаваемости бренда и этикетки, однако основную роль будут играть также дистрибуция и цена.

В середине ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации писал, что российские производители спиртных напитков стали оптимизировать производство на фоне международных санкций и торговых ограничений, введенных западными странами против Москвы.