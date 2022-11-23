«Транснефть» сообщила о возобновлении прокачки по украинскому участку нефтепровода «Дружба»

Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» была возобновлена. Об этом заявил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«В 19:46 мск прокачка возобновилась», — уточнил представитель компании.

Ранее он заявил, что участок нефтепровода «Дружба» на украинской территории частично остановлен, в то время как прокачка нефти из Белоруссии в направлении Украины еще идет, но будет остановлена, если Украина не восстановит прокачку на участках района «Новгород — Волынский — Броды». Представитель «Транснефти» также указал, что в настоящий момент продолжается прокачка по направлению к Чехии и Словакии от «Будковце», благодаря складированным там объемам, которые позволят работать в течение нескольких суток.

За несколько дней до этого «Транснефть» сообщила о получении от украинского оператора письма о повышении тарифов на прокачку российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба» на 18% из-за «роста издержек, связанного с повреждением энергетической инфраструктуры». «Укртранснафта» останавливала прокачку нефти из-за ракетных ударов ВС РФ.