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Die Welt узнала о намерении минфина Германии ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министерство финансов Германии по рекомендации Евросоюза (ЕС) намерено облагать сверхприбыли нефтегазовых предприятий налогом в размере 33%. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

«Министерство финансов хочет обложить сверхприбыли нефтегазовых компаний налогом в размере 33 процентов. Компании должны дополнительно облагать налогом ту прибыль, полученную в 2022 и 2023 годах, которая более чем на 20 процентов превышает среднюю прибыль за 2018-2021 годы», — говорится в материале.

Эту меру власти Германии хотят распространить на все компании, работающие в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах. Вырученные с нового налога денежные средства, объем которых по оценке министерства составит более €10 млрд (двузначное число в млрд евро), должны пойти на покрытие расходов государства на пакет помощи по снижению цен на электроэнергию в стране, уточняется в заметке.

6 ноября агентство Reuters сообщило о намерении властей Германии потратить примерно €83 млрд на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году. Эти денежные средства предполагается взять из бюджета ранее одобренного плана защиты экономики в €200 млрд.

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