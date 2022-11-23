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Европейский банк реконструкции и развития одобрил кредит Украине на $384 млн для развития энергетики

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление Украине финансовой помощи в размере $384 млн (€372 млн). Кредитные денежные средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей в результате обострения конфликта с Россией, сообщается на сайте ЕБРР.

«Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил пакет финансирования, который принесет 372 млн евро для поддержки украинской компании по передаче электроэнергии «Укрэнерго» для быстрого аварийного ремонта повреждений», — говорится в заявлении финансовой организации.

Денежный кредит разделят на две части. До €150 млн будут выделены на закупку оборудования для проведения аварийного ремонта украинской системы передачи электроэнергии. Еще €150 млн — для поддержки финансовой структуры капитала энергосистемы страны. В то же время отдельную финансовую помощь Украине предоставят Нидерланды, уточнили в ЕБРР.

«Отдельно часть кредита на аварийный ремонт будет дополнена грантом на сумму до 72 млн евро, предоставленным Нидерландами. Эти средства будут объединены в единый пакет в размере 372 млн евро для поддержки неотложных потребностей «Укрэнерго» в восстановлении передающей инфраструктуры», — заключили в европейском банке.

22 ноября министр финансов Австрии Магнус Бруннер в ходе встречи с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявил, что республика предоставит Украине дополнительные €10 млн в рамках поддержки цифровой инфраструктуры страны. При этом Австрия уже передала Украине первые 140 ноутбуков.

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