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Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума за три месяца — до 240 тысяч

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Andrew Harnik/AP

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 ноября, достигло максимального за три последних месяца показателя и составило 240 тыс. Эта планка оказалась на 17 тыс. больше пересмотренного показателя предыдущей недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные отчета Министерства труда страны.

«Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко увеличилось на 17 тысяч — до 240 тысяч человек, что является максимальным значением с конца августа», — говорится в материале.

Самый значительный рост числа первичных заявок зафиксирован в штатах Иллинойс (на 7306 заявок), Калифорния (5024) и Джорджия (3434). При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали более умеренный тем роста числа заявок на пособие по безработице в стране — до 225 тыс.

26 октября министр труда США Мартин Уолш заявил, что экономика страны столкнется с катастрофическими последствиями, если американские власти не увеличат долю задействования в работах мигрантов. Однако в настоящее время представители республиканской и демократической партий стараются «перекрыть миграцию», хотя государству иммигранты необходимы.

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