«Транснефть»: украинский участок нефтепровода «Дружба» частично остановлен

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что участок нефтепровода «Дружба» на украинской территории частично остановлен, в то время как прокачка нефти из Белоруссии в направлении Украины еще идет. Об этом сообщает ТАСС.

«Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров. Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю», — сказал он.

По словам Демина, прокачка в направлении Украины из Белоруссии продолжается, но будет остановлена, если Украина не восстановит прокачку на участках района «Новгород — Волынский — Броды».

Представитель «Транснефти» также добавил, что в настоящий момент продолжается прокачка по направлению к Чехии и Словакии от «Будковце», благодаря складированным там объемам, которые позволят работать в течение нескольких суток.

Ранее «Транснефть» сообщила о получении от украинского оператора письма о повышении тарифов на прокачку российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба». Плата за прокачку вырастет на 18% из-за «роста издержек, связанного с повреждением энергетической инфраструктуры». «Укртранснафта» останавливала прокачку нефти из-за ракетных ударов ВС РФ.