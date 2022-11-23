Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Транснефть»: украинский участок нефтепровода «Дружба» частично остановлен

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что участок нефтепровода «Дружба» на украинской территории частично остановлен, в то время как прокачка нефти из Белоруссии в направлении Украины еще идет. Об этом сообщает ТАСС.

«Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров. Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю», — сказал он.

По словам Демина, прокачка в направлении Украины из Белоруссии продолжается, но будет остановлена, если Украина не восстановит прокачку на участках района «Новгород — Волынский — Броды».

Представитель «Транснефти» также добавил, что в настоящий момент продолжается прокачка по направлению к Чехии и Словакии от «Будковце», благодаря складированным там объемам, которые позволят работать в течение нескольких суток.

Ранее «Транснефть» сообщила о получении от украинского оператора письма о повышении тарифов на прокачку российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба». Плата за прокачку вырастет на 18% из-за «роста издержек, связанного с повреждением энергетической инфраструктуры». «Укртранснафта» останавливала прокачку нефти из-за ракетных ударов ВС РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть