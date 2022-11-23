Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивость к ряду рисков

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что экономика страны продолжает адаптироваться к возникающим трудностям, демонстрируя устойчивость ко многим рискам. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию в экономическом секторе глава Кабмина оценил на совещании по экономическим вопросам.

«Наша экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, показывает устойчивость к целому ряду рисков. Во многом это стало результатом выполнения поручений президента [России Владимира Путина]...» — подчеркнул Мишустин.

Также российский премьер упомянул меры, разработанные властями и включенные в план первоочередных действий по обеспечению развития на фоне антироссийских санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Мишустин отметил вклад работников транспортной отрасли в адаптацию России к санкциям.