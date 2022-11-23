Die Welt: ЕС хочет установить потолок цен на газ, чтобы угодить странам-участницам альянса

Планы по ограничению цены на газ из России на территории Евросоюза (ЕС) являются политическим шагом для ослабления растущего разногласия в блоке, написала немецкая газета Die Welt.

Автор материала Тобиас Кайзер отметил, что Брюссель вынужден отвечать на требования государств, которые требуют установить потолок цен, и стран, выступающих против этого намерения.

«Тон в споре о потолке цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат все громче. Совсем недавно Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики», — сказал он.

Ранее 23 ноября газета La Repubblica написала, что решение о введении ограничений цен на газ в Евросоюзе (ЕС) могут перенести до следующего саммита альянса, который запланировали на 19 декабря.

Во второй половине октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не только Будапешт выступает против установления потолка цен на российский газ.