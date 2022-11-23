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Рестораторы Петербурга пожаловались на массовую отмену броней под новогодние корпоративы

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Большое количество броней на новогодние корпоративы в Санкт-Петербурге отменены, рассказал «Невским новостям» президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар. По его словам, спад рынка составил в совокупности порядка 40-50%.

«Бронирование ресторанов под корпоративы в этом году было активное в начале сентября, а потом стали снимать брони. Раньше в ноябре все хорошие площадки были уже под бронью, а сейчас почти все свободно, весь город можно бронировать. Может быть, к Новому году будут хорошие новости», — поделился Гарбар.

Он добавил, что ситуация может развиваться по-разному: часть граждан будет экономить на походах в рестораны, а кто-то может решить «погулять на последние».

Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, ждут ли жители России новогодних корпоративов, и в каком формате они будут организованы. В опросе, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», приняли участие более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России. Только 14% респондентов отметили, что их работодатели планируют организовать праздничные мероприятия в 2022 году.

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