Минтранс предложил расширить пропускную способность Восточного полигона до 255 млн тонн в год к 2031-2032 году после завершения второго этапа расширения. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и полученные материалы.

«Минтранс рассматривает возможность увеличения пропускной способности Восточного полигона до 255 млн тонн к 2031–2032 годам. Начаты проектные работы по третьему этапу развития Восточного полигона, прорабатывается сейчас этапность развития», — отметил замминистра транспорта Валентин Иванов на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.

Источник издания указал, что речь идет о стадиях расширения Транссиба и байкало-амурской магистрали (БАМ). Второй этап должен завершиться в 2024 году, поэтому первую стадию предполагают завершить в 2028 году, вторую уже в 2029 году, а третью – к 2031 году. При этом стоимость всего третьего этапа составляет 465 млрд руб.

Аналитики посчитали, что прогнозы по росту грузовых потоков лишь подтверждают необходимость расширения пропускной способности Восточного полигона. При этом реализация всех задуманных проектов потребует минимум восемь лет, так как без них расширить мощности не получится.

10 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО РЖД в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) писал, что ОАО «РЖД» планирует передислоцировать на Восточный полигон максимум вагонов с увеличенной грузоподъемностью ради ускорения вывоза грузов.