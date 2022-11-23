В Центробанке заявили, что финсектор России остается под повышенной угрозой кибератак

Финансовый сектор России по-прежнему остается под повышенной угрозой кибератак. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Центрального Банка России Вадим Уваров на конференции Ассоциации российских банков (АРБ), передает ТАСС.

Он отметил, что кредитная финансовая сфера в полной мере ощутила на себе уровень хакерских атак, которые наблюдались весной 2022 года.

По данным ЦБ, в марте этого года число кибератак увеличилось в 20 раз, в мае — в 80 раз.

«В настоящее время фон атак остается по-прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчетные периоды», — сказал Уваров.

Ранее сообщалось, что ЦБ готовит упрощенный механизм возврата денег, украденных кибермошенниками. Как предполагается, регулятор введет автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника. Это может повысить до 30% уровень возврата средств, похищенных кибермошенниками.