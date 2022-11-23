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FT: в ЕС оказались недовольны предложенным ЕК потолком цен на газ из России

FT: страны ЕС недовольны планом ввести ограничение цен на газ из России

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Markus Schreiber/AP

Страны Евросоюза (ЕС) стали возмущаться предложенным мерам Еврокомиссии (ЕК) по предельным ценам на российский газ. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

«Потолок цен не только не решит проблем Европы с топливом, но и приведет к опасным для рынка последствиям. Кроме того, даже представители стран, поддерживающих ограничения, посчитали озвученный ранее план неудачным», — отметили в публикации.

Дипломаты из стран, поддерживающих ограничение цен, заявили, что предложенная предельная стоимость газа слишком высока для их стран. То есть любая цена, которая будет выше €250 за МВт/ч будет лишь уничтожать концепцию ограничения. Кроме того, энергобиржа ICE выступила против вообще любого ограничения, так как это полностью нарушит равновесие рынка.

Эксперты и участники рынка указали на то, что предложение ЕК не несет ничего полезного даже при самом экстремальном сценарии, который был в августе, когда цены были на самом высоком уровне. Кроме того, некоторые страны все также считают, что вмешательство в энергорынок приведет к тому, что трейдеры перенаправят топливо в другие государства.

Ранее в среду газета La Repubblica писала, что решение о введении ограничений цен на газ в ЕС могут перенести до следующего саммита альянса, который запланировали на 19 декабря. Газета указывает, что предложение ЕК может привести лишь к росту цен на газ.

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