Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Известия»: онлайн-продажи российских вин начнутся в Москве с ноября 2023 года

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Онлайн-продажи вин из отечественного сырья начнутся в Москве с 1 ноября 2023 года. Об этом говорится в законопроекте, автором которого выступил Минфин, сообщила газета «Известия».

Отмечается, что в настоящее время документ проходит стадию завершения согласования перед внесением в нижнюю палату парламента на рассмотрение.

Речь идет об одном из аспектов эксперимента по торговле тихими, игристыми и креплеными напитками, которые станут доступны для онлайн-продаж до 31 июля 2026 года. Покупатели из Москвы и Московской области смогут сделать заказ на сайте «Почты России».

В соответствии с проектом закона, для получения заказа покупатель должен подтвердить свой возраст, показав курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, применяют, например, на «Госуслугах») — так называемый электронный паспорт.

В декабре 2021 года газета «Известия» писала, что весной 2022 года в нескольких регионах России пройдет эксперимент по продаже вина по интернету через специальный сайт «Почты России».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть