«Известия»: онлайн-продажи российских вин начнутся в Москве с ноября 2023 года

Онлайн-продажи вин из отечественного сырья начнутся в Москве с 1 ноября 2023 года. Об этом говорится в законопроекте, автором которого выступил Минфин, сообщила газета «Известия».

Отмечается, что в настоящее время документ проходит стадию завершения согласования перед внесением в нижнюю палату парламента на рассмотрение.

Речь идет об одном из аспектов эксперимента по торговле тихими, игристыми и креплеными напитками, которые станут доступны для онлайн-продаж до 31 июля 2026 года. Покупатели из Москвы и Московской области смогут сделать заказ на сайте «Почты России».

В соответствии с проектом закона, для получения заказа покупатель должен подтвердить свой возраст, показав курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, применяют, например, на «Госуслугах») — так называемый электронный паспорт.

В декабре 2021 года газета «Известия» писала, что весной 2022 года в нескольких регионах России пройдет эксперимент по продаже вина по интернету через специальный сайт «Почты России».