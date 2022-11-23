Die Welt: более 50% немцев заявили, что отказались от покупок новой одежды и электроники

Газета Die Welt со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY сообщила, что около 56% немцев, принявших участие в опросе, рассказали, что практически отказались от покупок новой одежды, передает ТАСС.

Также 56% немецких потребителей сообщили, что в настоящее время воздерживаются от покупок телевизоров, смартфонов, ноутбуков и игровых приставок. Помимо этого, почти каждый второй теперь меньше заправляется, а каждый четвертый указал, что экономит на лекарствах.

Кроме того, каждый второй респондент сообщил, что в настоящий момент может купить только самое необходимое.

По данным аналитиков EY, в ближайшие месяцы немецкие домохозяйства планируют дальнейшее снижение расходов. В частности, экономить планируют на доставке еды и развлечениях.

На прошлой неделе сайт Focus написал, что в Германии более 300 тыс., или примерно каждому десятому предприятию, грозит разорение.