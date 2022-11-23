Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Die Welt: более 50% немцев заявили, что отказались от покупок новой одежды и электроники

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Газета Die Welt со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY сообщила, что около 56% немцев, принявших участие в опросе, рассказали, что практически отказались от покупок новой одежды, передает ТАСС.

Также 56% немецких потребителей сообщили, что в настоящее время воздерживаются от покупок телевизоров, смартфонов, ноутбуков и игровых приставок. Помимо этого, почти каждый второй теперь меньше заправляется, а каждый четвертый указал, что экономит на лекарствах.

Кроме того, каждый второй респондент сообщил, что в настоящий момент может купить только самое необходимое.

По данным аналитиков EY, в ближайшие месяцы немецкие домохозяйства планируют дальнейшее снижение расходов. В частности, экономить планируют на доставке еды и развлечениях.

На прошлой неделе сайт Focus написал, что в Германии более 300 тыс., или примерно каждому десятому предприятию, грозит разорение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть