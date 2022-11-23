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США разрешили все транзакции по поставкам нефти в Японию, Болгарию, Хорватию и другие страны

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Министерство финансов Соединенных Штатов выдало генеральные лицензии на осуществление транзакций по поставкам сырой нефти из России в Японию, Болгарию, Хорватию и страны ЕС, среди которых также нет граничащих с морем государств, сообщает РИА Новости.

«Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства — члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — указано в генеральной лицензии.

Отдельно отмечается, что поставки сырой нефти в Японию разрешены с проекта «Сахалин-2».

«Все транзакции… связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте «Сахалин-2», разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства «Сахалин-2» полностью импортируется в Японию», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что болгарские власти договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о поставках нефти в ЕС в обход санкций.

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