Маск обвинил The Associated Press в публикации ложных сведений о ЧП с ракетами в Польше

Американский предприниматель Илон Маск обвинил информационное агентство The Associated Press в распространении ложных сведений об упавших в Польше ракетах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В ходе спора о блокировке пользователей с левыми взглядами миллиардер заявил, что не блокировал в Twitter даже «крайне левые» аккаунты, которые «извергают абсолютную ложь».

«Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны», — подчеркнул Маск.

Ранее стало известно, что руководство Associated Press уволило репортера агентства Джеймса Лапорту, который распространил информацию о причастности России к ракетному инциденту в Польше.

15 ноября на территорию польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве упали две ракеты, в результате погибли два человека. Киев сразу же обвинил Россию в произошедшем. Министерство обороны РФ в свою очередь опровергло эти обвинения. Позднее причастность Москвы к данному инциденту опровергли и западные страны. После случившегося Германия предложила поставить Польше системы противоракетной обороны Patriot.