WSA: производство стали в России уменьшилось на 11,5% в октябре

Россия в октябре произвела на 11,5% меньше стали, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в отчете Всемирной ассоциации производителей стали (WSA).

В октябре 2022 года в России было произведено 5,8 млн тонн стали, что на 11,5% меньше показателей октября 2021 года. При этом за первые 10 месяцев текущего года Россия уменьшила выпуск стали на 6,6%, до 60,4 млн тонн.

В документе указали, что Китай в октябре, в свою очередь, нарастил выпуск стали на 11%, до 79,8 млн тонн. Индия оказалась на втором месте по производству, и также нарастила его на 2,7%. При этом входящие в пятерку лидеров Япония и США снизили объемы производства на 10,6% и 8,9% соответственно.

По данным WSA, положительная тенденция по производству стали сохраняется в азиатских странах и Океании. А вот снижение производства характерно для Европы, а также Северной и Южной Америки.

В начале октября РБК, ссылаясь на последний вариант стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года писал, что Минпромторг предупредил о возможных сложностях с перенаправлением стали из Европы на восток из-за роста мощностей в Азии и на Ближнем Востоке.

До этого «Коммерсантъ» писал, что Евросоюз (ЕС) обдумывает дополнительные ограничения на импорт продукции российской металлургии, однако конкретные виды, которые могут запретить, пока не назывались.