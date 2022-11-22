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WSJ: США и союзники могут согласовать потолок цен на нефть на уровне около $60 за баррель

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Dmitry Lovetsky/AP

США и их союзники могут согласовать потолок на российскую нефть на уровне около $60 за баррель 23 ноября. Об этом сообщает The Wall Stree Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, ценовой потолок, который также может быть установлен на уровне $70, на данный момент является центральной санкционной мерой Запада против России.

Ранее директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев заявлял, что потолок цены на российскую нефть со стороны G7 и Евросоюза окажется «дырявым», поскольку существуют сотни юридических возможностей обойти запрет на страхование и перевозку нефти выше лимита. По его мнению, введение предельной цены на российское сырье является множественным парадоксом двойных стандартов.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. По поводу ограничения цен на газ стороны так и не договорились.

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