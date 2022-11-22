Аналитик Юшков заявил о возможности «Газпрома» отключить Молдавию от газоснабжения

«Газпром» вполне может отключить Молдавию от газоснабжения, так как сейчас между сторонами не самые лучшие отношения. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Если бы у Молдовы с «Газпромом» были нормальные отношения, то подобных вопросов бы не возникало. Компания бы попыталась решить этот вопрос совместно с Молдавией», — отметил Юшков.

Он добавил, что «Газпром» не может полностью снабдить газом всех, кто его покупает с прокачкой через Австрию.

По его словам, сейчас Молдавия планомерно идет к разрыву отношений с «Газпромом». При этом они так и не выплатили долги по прошлым договором примерно на $700 млн. Поэтому если проблемы сейчас возникают только с Молдавией, то поставки могут просто перейти на австрийское направление без объяснения причин.

Ранее во вторник Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита сообщила, что молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» должна российской государственной энергетической компании «Газпром» $590,8 млн.

Ранее в этот день «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. В компании заявили, что начнут уменьшать поставки газа через Украину при сохранении транзитного дисбаланса уже с 28 ноября.