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Аналитик Юшков заявил о возможности «Газпрома» отключить Молдавию от газоснабжения

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Aurel Obreja/AP

«Газпром» вполне может отключить Молдавию от газоснабжения, так как сейчас между сторонами не самые лучшие отношения. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Если бы у Молдовы с «Газпромом» были нормальные отношения, то подобных вопросов бы не возникало. Компания бы попыталась решить этот вопрос совместно с Молдавией», — отметил Юшков.

Он добавил, что «Газпром» не может полностью снабдить газом всех, кто его покупает с прокачкой через Австрию.

По его словам, сейчас Молдавия планомерно идет к разрыву отношений с «Газпромом». При этом они так и не выплатили долги по прошлым договором примерно на $700 млн. Поэтому если проблемы сейчас возникают только с Молдавией, то поставки могут просто перейти на австрийское направление без объяснения причин.

Ранее во вторник Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита сообщила, что молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» должна российской государственной энергетической компании «Газпром» $590,8 млн.

Ранее в этот день «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. В компании заявили, что начнут уменьшать поставки газа через Украину при сохранении транзитного дисбаланса уже с 28 ноября.

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