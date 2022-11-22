Глава МИД Хаяси: Япония направит Украине генераторы и лампы на $2,57 млн

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил журналистам, что страна окажет Украине гуманитарную помощь на сумму в $2,57 млн, направленную на поддержку системы энергоснабжения. Об этом сообщает ТАСС.

«Было принято решение направить Украине экстренную финансовую поддержку на сумму около 2,57 млн долларов в виде генераторов и ламп на солнечных батареях», — сказал он.

Ранее генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что отключения электричества на Украине продлятся минимум до конца марта и будут зависеть от состояния энергетической системы. Согласно приведенным им данным, 21 ноября электроэнергию отключали у более чем 953 тысяч клиентов. В дальнейшем ситуация будет зависеть от состояния системы, добавил он, указывая на три возможных сценария развития событий.

Кроме того, сообщалось, что норвежский кабмин подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании закупки газа для Украины на предстоящий зимний период на 2 млрд крон (около €190 млн).