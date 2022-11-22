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Конгрессмен Комер: семья Байдена пыталась вести бизнес более чем в полусотне стран мира

Конгрессмен Комер заявил о попытках семьи Байдена вести бизнес более чем в 50 странах мира

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Caroline Brehman/Pool via Reuters

Республиканский представитель комитета Джеймс Комер написал в Twitter, что комитет палаты представителей конгресса Соединенных Штатов по надзору выявил свыше полусотни стран, в которых семья действующего американского президента демократа Джо Байдена пыталась вести бизнес.

«Комитет по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Байдена искала возможности ведения бизнеса», — говорится в записи конгрессмена.

Он добавил, что граждане США должны знать, был ли их президент скомпрометирован какой-либо из этих операций.

Ранее Джеймс Комер объявлял, что Республиканская партия инициирует расследование в отношении деловых связей семьи Байдена, если им удастся вернуть контроль над палатой представителей.

17 ноября конгрессмен назвал расследование в отношении Байдена и его семьи приоритетом для партии. Политик пояснил, что в ходе расследования республиканцы хотят установить, замешена ли семья Байдена в мошенничестве, нарушала ли законы о коррупции и иностранных агентах и участвовала ли в сговорах с целью отмывания денег.

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