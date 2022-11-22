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Финансист Минчичова назвала «игровой» способ, как накопить на пенсию

Финансист Минчичова советует регулярно откладывать маленькие суммы для накопления

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Россиянам, желающим накопить средства, стоит опробовать игровой подход. Таким способом накопления поделилась в интервью «Прайму» заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве России Валерия Минчичова.

Эксперт считает, что игра у людей может помочь выработать привычку регулярно откладывать маленькие суммы. Речь идет о десяти рублях в день, эту сумму можно увеличить, например, до 150 рублей в день.

Нужно откладывать в «кубышку» — безналичную или наличную — в 1-й день 10 рублей, во 2-й — 20 рублей, в 3-й — 30 рублей и так далее до 15 числа месяца, в день это будет 150 рублей. Далее нужно откладывать на 10 рублей в день меньше, на 16-й день, к примеру, 140 рублей.

Итог за месяц перевести на накопительный счет.

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