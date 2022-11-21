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Европа начала экономить газ из хранилищ на фоне возвращения холодной погоды

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Европейские страны начали экономить газ из подземных хранилищ на фоне возвращения температуры к среднестатистической норме. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные операторов.

В публикации указали, что после теплого октября погода в ноябре приблизилась к среднестатистической норме и закономерно похолодало. Сейчас средняя температура всего на градус выше средних значений. При этом цена на газ в регионе на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне $1173 за тысячу кубометров.

По данным ассоциация WindEurope, выработка электроэнергии за счет ветроустановок за неделю удовлетворила 19% потребления Европы. При этом прогноз погоды пока что показывает маловетреную погоду.

Впервые за всю историю наблюдений отбор газа из хранилищ в Европе начался с 14 ноября, что стало рекордом. До этого самым поздним сроком считалось 4 ноября 2013 года. При этом запасы газа в регионе находятся на уровне 95,17%. Это на 9 п.п. выше средних показателей за последние годы.

19 ноября эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на газ в Европе к концу зимы может подскочить до нескольких тысяч долларов за тысячу кубометров. По его словам, рост цен на газ произойдет из-за того, что поставки из России могут стать еще меньше, а запасы в подземных хранилищах будут стремительно сокращаться.

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