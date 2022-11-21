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В Одесской области вводят экстренные отключения света

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Vadim Ghirda/AP

Компании ДТЭК «Одесские электросети» сообщила, что в Одесской области 21 ноября вводят экстренные отключения электроэнергии. Об этом сказано на сайте компании.

«В регионе вводятся экстренные отключения света», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в регионе пока не действуют графики аварийных отключений, введенные ранее.

Накануне директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской области Антон Шалигайло заявлял, что более 30 тыс. человек остались без электричества в регионе.

19 ноября украинский президент Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах Украины, в том числе в Одесской области, Винницкой и Тернопольской областях.

21 ноября Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что по всей территории Украины пройдут плановые отключения электроэнергии.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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