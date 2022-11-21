Politico: ЕС может ввести налог на вывод активов для восстановления Украины

Европейский союз (ЕС) может ввести «налог на выход» для попавших под санкции лиц, которые захотят вывести свои активы из европейской юрисдикции, полученные средства могут, в том числе, пойти на финансирование восстановления Украины после конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы Европейской комиссии (ЕК).

В документе указано, что ЕС пока рассматривает введение «гармонизированного налога». Отмечается, что налог бы взимался в том случае, если активы или доход от прироста капитала лица, в отношении которого введены санкции, переводятся из любой страны Евросоюза в третью страну налогового резидентства физического лица.

Европейская комиссия подчеркивает, что соответствующие правила будут направлены против всех людей, подпавших под санкции, а не конкретных лиц. При этом ответственность за исполнение будут нести страны-члены ЕС. В дальнейшем ЕК подготовит правовой акт, в котором будут прописаны условия для взимания налога.

По данным Politico, введение налога является одним из возможных вариантов «для обеспечения финансирования восстановления Украины». Кроме того, рассматривается возможность перечислить ЕС конфискованные в странах объединения активы РФ, после чего средства будут направлены Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с первым замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве заявил, что ожидает получение первого транша из нового пакета финансовой помощи от ЕС уже в январе 2023 года.