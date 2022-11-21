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Politico: ЕС может ввести налог на вывод активов для восстановления Украины

Politico: ЕС может ввести налог на вывод активов для лиц под санкциями ради помощи Украине

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Европейский союз (ЕС) может ввести «налог на выход» для попавших под санкции лиц, которые захотят вывести свои активы из европейской юрисдикции, полученные средства могут, в том числе, пойти на финансирование восстановления Украины после конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы Европейской комиссии (ЕК).

В документе указано, что ЕС пока рассматривает введение «гармонизированного налога». Отмечается, что налог бы взимался в том случае, если активы или доход от прироста капитала лица, в отношении которого введены санкции, переводятся из любой страны Евросоюза в третью страну налогового резидентства физического лица.

Европейская комиссия подчеркивает, что соответствующие правила будут направлены против всех людей, подпавших под санкции, а не конкретных лиц. При этом ответственность за исполнение будут нести страны-члены ЕС. В дальнейшем ЕК подготовит правовой акт, в котором будут прописаны условия для взимания налога.

По данным Politico, введение налога является одним из возможных вариантов «для обеспечения финансирования восстановления Украины». Кроме того, рассматривается возможность перечислить ЕС конфискованные в странах объединения активы РФ, после чего средства будут направлены Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с первым замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве заявил, что ожидает получение первого транша из нового пакета финансовой помощи от ЕС уже в январе 2023 года.

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