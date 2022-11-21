Politico спрогнозировало торговую войну между ЕС и США из-за закона о снижении инфляции

Берлин начал готовиться к ответу Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о снижении инфляции, что может привести к торговой войне между СЩА и Евросоюзом (ЕС), написала газета Politico.

Как пишет издание, 1 января на территории США вступит в силу документ о предоставлении субсидий и налоговых льгот в размере $369 млрд для поддержки «зеленого» бизнеса в США. Немцы опасаются, что в таком случае вырастет объем продаж электромобилей американских производителей.

При этом некоторые ведущие компании Германии из-за скачка цен на энергоносители вынуждены сворачивать производство. На этом фоне Берлин (как экономический локомотив ЕС) хочет, чтобы Вашингтон предоставил возможность пользования американскими льготами европейским компаниям. Однако, отметили в Politico, такое развитие событий кажется маловероятным.

В середине августа американский президент Джо Байден подписал закон, способствующий снижению инфляции. Речь в том числе шла о введении льгот на приобретение электромобилей, которые помогут сэкономить потребителям до $950 в год.

В первой половине сентября британская газета The Guardian написала, что рост цен на электроэнергию поставил под угрозу будущее электромобилей в Германии.