Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Politico спрогнозировало торговую войну между ЕС и США из-за закона о снижении инфляции

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Берлин начал готовиться к ответу Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о снижении инфляции, что может привести к торговой войне между СЩА и Евросоюзом (ЕС), написала газета Politico.

Как пишет издание, 1 января на территории США вступит в силу документ о предоставлении субсидий и налоговых льгот в размере $369 млрд для поддержки «зеленого» бизнеса в США. Немцы опасаются, что в таком случае вырастет объем продаж электромобилей американских производителей.

При этом некоторые ведущие компании Германии из-за скачка цен на энергоносители вынуждены сворачивать производство. На этом фоне Берлин (как экономический локомотив ЕС) хочет, чтобы Вашингтон предоставил возможность пользования американскими льготами европейским компаниям. Однако, отметили в Politico, такое развитие событий кажется маловероятным.

В середине августа американский президент Джо Байден подписал закон, способствующий снижению инфляции. Речь в том числе шла о введении льгот на приобретение электромобилей, которые помогут сэкономить потребителям до $950 в год.

В первой половине сентября британская газета The Guardian написала, что рост цен на электроэнергию поставил под угрозу будущее электромобилей в Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть