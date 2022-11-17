Премьер Молдавии заявила, что компенсации населению за отопление зимой составят $261 млн

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Правительство Молдавии выделит 5 млрд леев ($261 млн) для выплаты компенсаций населению на отопление в зимний период. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, передает «Прайм».

«По нашим прогнозам, зима будет трудной. Чтобы снизить последствия энергетического кризиса в холодное время года, на компенсацию отопления государство потратит 5 миллиардов леев», — отметила Гаврилица.

По ее словам, эта сумма превышает в два раза размер прошлогодней компенсации. При этом на компенсации рассчитывают большинство граждан страны.

15 ноября РИА Новости со ссылкой на энергосеть республики «Молдэлектрика» сообщили, что в ряде районов Молдавии пропало электричество из-за прекращения его подачи из Румынии.

До этого глава правления предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что не видит причин для расторжение контрактов с «Газпромом». Он напомнил, что отказ от поставок «Газпрома» может произойти только по правилам энергетического рынка Молдавии — только если условия другого поставщика будут выгоднее, чем у «Газпрома».

Ранее глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия перейдет на использование топлива от альтернативных России поставщиков для снижения энергетической зависимости республики от поставок природного газа «Газпрома».

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