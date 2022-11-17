Министр нефти Индии заявил об отсутствии давления из-за предельных цен на нефть из РФ

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Индия не ожидает возникновения проблем с логистикой после введения предполагаемого потолка цен 5 декабря. Об этом сообщает газета The Economic Times, ссылаясь на заявление министра нефти и природного газа республики Хардипа Сингха Пури.

«У меня нет беспокойства по этому поводу», — отметил Пури.

Он добавил, что мировой рынок, так или иначе, разберется с этим вопросом самостоятельно.

В публикации указали, что почти половина нефти из России возится морскими судами, которые зарегистрированы в Евросоюзе. При этом введение предельных цен закроет доступ к ним.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на информацию источников в отрасли сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии стали остерегаться закупок российской нефти из-за санкций Евросоюза (ЕС) о запрете на морские перевозки сырья.

До этого издание Indian Expres, ссылаясь на итоги встречи на высоком уровне, которая прошла в сентябре, сообщало, что Индия хочет удвоить объемы торговли с РФ. При этом Нью-Дели намеревается использовать индийскую рупию для проведения расчетов.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не против, чтобы Индия закупала российскую нефть дороже ценового потолка, не используя для этого услуги западных компаний.

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