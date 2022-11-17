ЦБ России ввел комиссию для физлиц за трансграничный перевод через СБП

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Банк России утвердил единую комиссию для физлиц за трансграничный перевод через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Согласно решению совета директоров ЦБ, комиссия составит 6 рублей вне зависимости от суммы перевода.

Она начнет взыматься с 19 декабря этого года.

Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя составит 0 рублей.

Перевод считается трансграничным, если плательщик или получатель средств находится за пределами России, а также если плательщика или получателя обслуживает иностранный банк.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики. По ее словам, необходимо «трезво оценивать ситуацию» и быть готовыми к любому развитию событий.

Набиуллина подчеркнула, что задачей финансового сектора является разработка плана финансирования структурной перестройки экономики.

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