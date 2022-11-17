Суд обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более €300 млн долга за газ

Арбитражный суд Стокгольма обязал финскую компанию Gasum выплатить ООО «Газпром экспорт» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской компании.

В заявлении отмечается, что в эту сумму включены издержки «Газпрома» из-за неисполнения финским партнером обязательства «бери или плати» и проценты за просрочку оплаты.

Суд также признал указ президента РФ от 31 марта 2022 года о переходе на оплату за газ в рублях по форс-мажору по контракту, подтвердив таким образом правомерность приостановки поставок газа из-за неоплаты энергоресурса покупателем.

При этом стороны обязали продолжить переговоры для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками.

21 мая «Газпром» подтвердил остановку поставок газа финской Gasum из-за отказа в оплате рублями. В то же время зависимость Финляндии от импорта российского топлива до 2022 года оставалась на высоком уровне.

16 ноября финская энергокомпания заявила, что не обязана платить за российский газ в рублях.