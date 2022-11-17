Сеть McDonald's в Белоруссии сменит название на «Вкусно — и точка» с 22 ноября

Рестораны сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии начнут работать под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании «КСБ Виктори Рестораны», которая занимается обслуживанием сети в республике, написал ТАСС.

«21 ноября — последний день работы наших ресторанов под брендом «Макдоналдс». В этот день наши двери будут открыты для посетителей до 18:00. Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом — «Вкусно — и точка», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что руководство сети ресторанов «Вкусно — и точка» подписало франчайзинговый (одна сторона передает другой стороне за плату право на определенный вид предпринимательской деятельности) договор с компанией, управляющей McDonald's в Белоруссии.

Накануне издание РБК со ссылкой на источники написало, что логистический партнер McDonald's — компания Havi Logistics — планирует передать свой российский бизнес и уже приступила к поиску потенциального покупателя.

16 мая компания McDonald's заявила о своих планах покинуть российский рынок, объявив продажу своего бизнеса внутри страны. 11 июня ООО «Клуб-Отель» стало владельцем 100% долей ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») и ООО «ДВРП» (через него McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке России).