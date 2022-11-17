Боррель: Евросоюз возместит ущерб третьим странам в результате санкций против России

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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что ЕС может возместить ущерб третьим странам, если такой будет в связи с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера [16 ноября] мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно...» — заявил Боррель.

Как добавил Боррель, при наличии последовательных сопутствующих ущербов, возникших из-за санкций против РФ, планируется их компенсировать.

Таким образом глава дипломатии ЕС отреагировал на вопрос, сможет ли ЕС предоставить гарантии, что санкции не затронут экономику Казахстана.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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