Великобритания лишила компанию из Китая права владеть британским производителем микрочипов

close
100%
bosch-presse.de

Правительство Соединенного Королевства обязало КНР продать купленную ранее компанию Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в Великобритании заводом по производству микрочипов. Об этом министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Грант Шэппс написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня в соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях я отдал не подлежащее обжалованию распоряжение о том, что Nexperia должна продать не менее 86% компании Newport Wafer Fab», — сказал Шэппс.

По словам министра, Лондон приветствует внешнеторговые отношения, помогающие экономике расти. Но при обнаружении угроз для нацбезопасности пообещал действовать решительно. Шэппс считает, что опасность заключается в том, что новый владелец Newport Wafer Fab мог получить доступ к британским технологиям, связанным с производством полупроводников.

Глава Минэнерго добавил, что Nexperia должна продать Newport Wafer Fab в срок, который установит правительство королевства.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является самой большой угрозой для экономической безопасности страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть