Великобритания лишила компанию из Китая права владеть британским производителем микрочипов

Правительство Соединенного Королевства обязало КНР продать купленную ранее компанию Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в Великобритании заводом по производству микрочипов. Об этом министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Грант Шэппс написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня в соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях я отдал не подлежащее обжалованию распоряжение о том, что Nexperia должна продать не менее 86% компании Newport Wafer Fab», — сказал Шэппс.

По словам министра, Лондон приветствует внешнеторговые отношения, помогающие экономике расти. Но при обнаружении угроз для нацбезопасности пообещал действовать решительно. Шэппс считает, что опасность заключается в том, что новый владелец Newport Wafer Fab мог получить доступ к британским технологиям, связанным с производством полупроводников.

Глава Минэнерго добавил, что Nexperia должна продать Newport Wafer Fab в срок, который установит правительство королевства.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является самой большой угрозой для экономической безопасности страны.