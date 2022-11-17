В Росалкогольрегулировании заявили о росте продаж водки на 6,3% в 2022 году

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Объем розничных продаж водки в России с января по октябрь текущего года выросли более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, продажи водки составили до 62,546 миллиона декалитров (дал) в 2022 году.

В этом октябре продажи составили 6,669 миллиона дал, что на 4,3% больше, чем в сентябре.

Согласно статистике, объем продаж алкогольных напитков за 10 месяцев вырос на 3,5%, до 175,481 миллиона дал. При этом пиво, пивные напитки и другие виды спиртной продукции не учитывались.

Продажи слабоалкогольной продукции в январе-октябре увеличились на 57%, до 12,235 миллиона дал.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить продажу медпрепаратов со спиртом и аналогами. Также ведомству было поручено изучить возможность уменьшить объем тары, в которой продаются лекарства с содержанием этилового спирта.

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